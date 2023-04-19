Покинувший место домашнего ареста в Милане предприниматель Артем Усс есть в базе розыска МВД РФ

В базе розыска МВД России есть данные о предпринимателе Артеме Уссе, ранее несанкционированно покинувшим место отбывания домашнего ареста в Милане и находящимся сейчас в Москве. Согласно картотеке, мужчина разыскивается по статье УК РФ.
До этого СМИ писали, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса более не числится в розыскной базе МВД Российской Федерации. Напомним, что миланский суд принял положительное решение об экстрадиции Усса-младшего 21 марта.
Ранее стало известно, что предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Власти европейской страны планировали передать мужчину США — по их международному ордеру россиянин был задержан в 2022 году, сообщал «Царьград».