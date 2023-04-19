Покинувший место домашнего ареста в Милане предприниматель Артем Усс есть в базе розыска МВД РФ

В базе розыска МВД России есть данные о предпринимателе Артеме Уссе, ранее несанкционированно покинувшим место отбывания домашнего ареста в Милане и находящимся сейчас в Москве. Согласно картотеке, мужчина разыскивается по статье УК РФ.