Известный индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет от внезапной остановки сердца

В киноиндустрии Рамеш дебютировал в фильме Chirujallu. До этого он играл в местном театре. За все время актерской карьеры звезда индийских фильмов сыграл роли в 50 различных киноработах, среди которых Tholubommalata, Veedhi, Blade Babji, Kerintha и другие. Как пишет издание, признание Рамеш получил «благодаря своему уникальному прибрежному акценту и исключительным актерским способностям».