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Известный индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет от внезапной остановки сердца

Общество
Известный индийский актер Аллу Рамеш скончался в возрасте 52 лет от внезапной остановки сердца

Известный в Индии актер и комик Аллу Рамеш умер в своем родном городе Вишакхапатнам. У него произошла непредвиденная остановка сердца. Об этом пишет англоязычная газета Times of India.

В киноиндустрии Рамеш дебютировал в фильме Chirujallu. До этого он играл в местном театре. За все время актерской карьеры звезда индийских фильмов сыграл роли в 50 различных киноработах, среди которых Tholubommalata, Veedhi, Blade Babji, Kerintha и другие. Как пишет издание, признание Рамеш получил «благодаря своему уникальному прибрежному акценту и исключительным актерским способностям».

Ранее американский актер Пол Грант, сыгравший в «Гарри Поттере» и «Звездных войнах», умер в 57 лет.
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