Пожар охватил 4 тыс. кв. м на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области

Пожарные тушат возгорание на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске в Нижегородской области. Огонь распространился на площади в 4000 кв. метров.
Как передали в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12:47 по московскому времени. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и восемь единиц техники. Как уточнили в ведомстве, горит склад по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А.
На данный момент пожарные продолжают тушить огонь. Число спасателей, работающих на месте ЧП, возросло до 60.