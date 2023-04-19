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Пожар охватил 4 тыс. кв. м на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области

Происшествия
Пожар охватил 4 тыс. кв. м на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области

Пожарные тушат возгорание на предприятии по производству пластмасс в Дзержинске в Нижегородской области. Огонь распространился на площади в 4000 кв. метров.

Как передали в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12:47 по московскому времени. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и восемь единиц техники. Как уточнили в ведомстве, горит склад по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А.

На данный момент пожарные продолжают тушить огонь. Число спасателей, работающих на месте ЧП, возросло до 60.
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