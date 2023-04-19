Пожар охватил 4 тыс. кв. м на предприятии по производству пластмасс в Нижегородской области

Как передали в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12:47 по московскому времени. На ликвидацию огня отправились 32 спасателя и восемь единиц техники. Как уточнили в ведомстве, горит склад по адресу Автозаводское шоссе, дом 99А.