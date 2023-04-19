ВЦИОМ: 98% россиян считают важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Отмечается, что каждый третий россиянин называет Сталинградскую битву самым главным событием военных лет, а каждый четвертый — Курскую битву и блокаду Ленинграда. Помимо этого, в списке важных событий, о которых нужно помнить, респонденты называли битву за Москву (16%), взятие Берлина (13%), победу над фашистской Германией (16%) и сам День Победы (16%).