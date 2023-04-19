ВЦИОМ: 98% россиян считают важным сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Данной позиции придерживаются россияне из разных социально-демографических групп вне зависимости от места проживания, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Абсолютное большинство россиян уверены, что в наше время необходимо чтить память о Великой Отечественной войне. ВЦИОМ провел опрос среди населения России из разных социальных групп, приуроченный ко Дню памяти о геноциде советского народа нацистами в годы войны.
Отмечается, что каждый третий россиянин называет Сталинградскую битву самым главным событием военных лет, а каждый четвертый — Курскую битву и блокаду Ленинграда. Помимо этого, в списке важных событий, о которых нужно помнить, респонденты называли битву за Москву (16%), взятие Берлина (13%), победу над фашистской Германией (16%) и сам День Победы (16%).
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти 80% россиян доверяют своему президенту Владимиру Путину и одобряют его деятельность на посту главы государства. Стоит отметить, что 77 процентов граждан РФ высоко оценили работу лидера страны.