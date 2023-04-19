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Зампред ЦИК Булаев «направил» режиссера Боякова в институт Сербского с идеей лишить женщин права голоса

Общество
Зампред ЦИК Булаев «направил» режиссера Боякова в институт Сербского с идеей лишить женщин права голоса

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев «направил» режиссера Эдуарда Боякова в институт Сербского с предложением лишить женщин права голоса на выборах. Он дал комментарий по его инициативе.

Булаев с сарказмом назвал идею режиссера «хорошим предложением». Он отметил, что с этим Боякову следует обратиться в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, передает Telegram-канал РИА Новости.

Бояков ранее выступил за то, чтобы лишить женщин права голосовать на выборах. Он объяснил это тем, что в семье должно быть единое мнение, которое должен выражать только муж.

Ранее режиссер представил публике новую картину «Русский крест». Фильм транслирует историю покаяния человека.
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