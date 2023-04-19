Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала 100 млн евро фермерам за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Фермерам восточных стран Евросоюза окажут помощь в размере 100 миллионов евро в случае возврата к зерну из Украины. С таким обещанием выступила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.
Как следует из заявления, в настоящее время ЕК уже направили наиболее пострадавшим фермерам пакет поддержки в размере 56,3 миллиона евро. Кроме того, готовится второй пакет, сумма которого составит 100 миллионов евро.
В список стран, которым будет направлена помощь, войдут Венгрия и Польша. Однако в Еврокомиссии потребовали соблюдения принципов единства таможенного пространства и рынка.
Ранее сообщалось, что власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Решение было принято на фоне массовых протестов польских аграриев.