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Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала 100 млн евро фермерам за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Общество
Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала 100 млн евро фермерам за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Фермерам восточных стран Евросоюза окажут помощь в размере 100 миллионов евро в случае возврата к зерну из Украины. С таким обещанием выступила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Как следует из заявления, в настоящее время ЕК уже направили наиболее пострадавшим фермерам пакет поддержки в размере 56,3 миллиона евро. Кроме того, готовится второй пакет, сумма которого составит 100 миллионов евро.

В список стран, которым будет направлена помощь, войдут Венгрия и Польша. Однако в Еврокомиссии потребовали соблюдения принципов единства таможенного пространства и рынка.

Ранее сообщалось, что власти Польши запретили ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Решение было принято на фоне массовых протестов польских аграриев.
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