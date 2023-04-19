Хирурги московской областной больницы спасли семилетней девочке перебитые проволокой пальцы

Хирурги Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова успешно прооперировали 7-летнюю пациентку и спасли ей пальцы на руке, сообщает портал «Дни.Ру».
Перелезая через забор, девочка неудачно схватилась за него в том месте, где оказалась проволока. В результате инцидента она повредила пальцы настолько, что не могла ими двигать.
Хирурги провели операцию в срочном порядке, чтобы не потерять функциональность фаланг. Стоит отметить, что на одном участке ладони кожа сошла полностью, поэтому пришлось взять лоскут с запястья.
Операцию провели успешно и полностью восстановили работоспособность кисти и пальцев руки пострадавшей. Послеоперационную реабилитацию ребенок пройдет дома — из медицинского учреждения девочку уже выписали.