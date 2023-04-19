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Хирурги московской областной больницы спасли семилетней девочке перебитые проволокой пальцы

Общество
Хирурги московской областной больницы спасли семилетней девочке перебитые проволокой пальцы

Хирурги Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова успешно прооперировали 7-летнюю пациентку и спасли ей пальцы на руке, сообщает портал «Дни.Ру».

Перелезая через забор, девочка неудачно схватилась за него в том месте, где оказалась проволока. В результате инцидента она повредила пальцы настолько, что не могла ими двигать.

Хирурги провели операцию в срочном порядке, чтобы не потерять функциональность фаланг. Стоит отметить, что на одном участке ладони кожа сошла полностью, поэтому пришлось взять лоскут с запястья.

Операцию провели успешно и полностью восстановили работоспособность кисти и пальцев руки пострадавшей. Послеоперационную реабилитацию ребенок пройдет дома — из медицинского учреждения девочку уже выписали.
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