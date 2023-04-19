В Нижнем Новгороде задержали напавшего на ребенка педофила, который может оказаться печорским маньяком

Педофила, который может оказаться недавно вышедшим из тюрьмы печорским маньяком, задержали в Нижнем Новгороде после нападения на ребенка. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Печорского маньяка неоднократно судили за насильственные действия в отношении детей. В последний раз педофила осудили в 2005 году. Он получил 18 лет лишения свободы и недавно вышел на волю.
Ранее в Самаре мигрант-педофил устроил «охоту» на несовершеннолетних в соцсетях. 25-летний извращенец пытался склонить 15-летнюю девочку к интимной близости, присылая ей развратные фотографии. Родители решили устроить педофилу «сюрприз».