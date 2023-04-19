Жители Нижегородской области отправили участникам СВО пасхальные подарки

Жители Нижегородской области направили очередной гуманитарный груз нашим бойцам в зону СВО. В честь светлого праздника Пасхи бойцам передали куличи с пожеланиями, чтобы это угощение стало символом добра и победы.
Чтобы подарить праздник российским военным и раненым бойцам в госпиталях, прихожане, служители церкви и представители регионального Народного фронта объединились и испекли 7 тысяч куличей. Пасхальное лакомство освятили и повезли в Донбасс, передает сетевое издание pravda-NN.ru.
Нижегородцы продолжают отправлять нашим бойцам и все самое необходимое. Женсоветы области в минувший понедельник передали для земляков, участвующих в спецоперации, очередные 10 тонн гуманитарного груза. На Донбасс отправились грузовики с продуктами питания, одеждой, лекарствами и тепловизорами.