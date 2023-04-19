Жители Нижегородской области отправили участникам СВО пасхальные подарки

Чтобы подарить праздник российским военным и раненым бойцам в госпиталях, прихожане, служители церкви и представители регионального Народного фронта объединились и испекли 7 тысяч куличей. Пасхальное лакомство освятили и повезли в Донбасс, передает сетевое издание pravda-NN.ru.