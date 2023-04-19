Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кубанский губернатор объяснил подорожание отдыха в регионе выросшим спросом

Общество
Кубанский губернатор объяснил подорожание отдыха в регионе выросшим спросом

Отдых в отелях 4–5 звезд в Краснодарском крае подорожал на 5–15%. Причину роста цен на гостиничные услуги назвал глава региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщает Life, в настоящее время курорты Кубани занимают первое место в стране по уровню бронирования. Объемы продаж уже сегодня на треть превзошли прошлогодние. Побережье Черного моря на июнь – август забронировано на 52%, побережье Азовского моря – на 20%, отметил Кондратьев.

По словам краевого главы, отдых на кубанских курортах подорожал из-за возросшего спроса на него. Так, крупные гостиничные сети используют метод динамического ценообразования, при котором цена номера зависит от спроса. Повлиять на ценообразование можно, формируя здоровую конкуренцию в сфере турбизнеса, подчеркнул губернатор и добавил, что в регионе комплексно развиваются курорты, возводятся новые отели, создаются условия для развития бизнеса.
кубань подорожание отдыха возросший спрос
Военкоры ФАН