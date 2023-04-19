Кубанский губернатор объяснил подорожание отдыха в регионе выросшим спросом

По словам краевого главы, отдых на кубанских курортах подорожал из-за возросшего спроса на него. Так, крупные гостиничные сети используют метод динамического ценообразования, при котором цена номера зависит от спроса. Повлиять на ценообразование можно, формируя здоровую конкуренцию в сфере турбизнеса, подчеркнул губернатор и добавил, что в регионе комплексно развиваются курорты, возводятся новые отели, создаются условия для развития бизнеса.