Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине

Ранее стало известно, что украинские парламентарии одобрили проект закона о выходе Киева из двух соглашений с Россией и СНГ, заключенных в 90-х годах. По словам представителя правительства Украины в парламенте Тараса Мельничука, речь идет о соглашениях о защите инвестиций и социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, сообщал RT.