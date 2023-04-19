Депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект о запрете россиянам владеть землей на Украине

Гражданам России могут запретить владеть земельными участками на территории Украины. Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты Верховной рады и опубликовали на сайте украинского парламента.
Согласно тексту документа, запрет коснется как физических, так и юридических лиц. Авторы законопроекта предлагают лишить россиян приобретения права собственности «на землю, земельные участки, леса, недра, пользоваться водными объектами», указано в постановлении. Депутаты Верховной рады заявили, что принятие закона будет способствовать защите природных объектов, которыми владеет украинский народ согласно конституции страны.
Ранее стало известно, что украинские парламентарии одобрили проект закона о выходе Киева из двух соглашений с Россией и СНГ, заключенных в 90-х годах. По словам представителя правительства Украины в парламенте Тараса Мельничука, речь идет о соглашениях о защите инвестиций и социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, сообщал RT.