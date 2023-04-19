Мосгорсуд признал законным приговор иноагенту Илье Яшину по делу о фейках про ВС РФ

Московский городской суд признал законным приговор депутату Илье Яшину✱ (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом стало известно на заседании.
Согласно постановлению суда, решение первой инстанции по его делу о лишении свободы сроком на 8,5 года остается неизменным. Жалоба защиты на изменение срока осталась без удовлетворения, передает ТАСС.
Мещанский суд Москвы в декабре 2022 года приговорил Яшина к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Депутата признали виновным в распространении недостоверной информации о действиях ВС РФ на Украине.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами