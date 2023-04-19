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Законопроект об освобождении мобилизованных участников СВО от уплаты транспортного налога приняли в Забайкалье

Общество
Законопроект об освобождении мобилизованных участников СВО от уплаты транспортного налога приняли в Забайкалье

Законодательное собрание Забайкальского края единогласно поддержало инициативу фракции ЛДПР об отмене транспортного налога для призванных в рамках частичной мобилизации участников специальной военной операции на Украине.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечено, что налоговой льготой можно воспользоваться только на одно транспортное средство. ТС может быть «легковым автомобилем, мотоциклом, мотороллером, а также машиной на пневматическом и гусеничном ходу».

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что в 2023 году участники СВО и их родственники смогут получить автокредитование на льготных условиях.
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