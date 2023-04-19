Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о новой системе высшего образования из трех ступеней

Валерий Фальков рассказал на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ о новой системе высшего образования. Теперь она состоит из трех ступеней: базовое (срок обучения от четырех до шести лет), специализированное (от одного года до двух лет) и аспирантура (адъюнктура), указывается на слайдах презентации.