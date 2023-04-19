Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о новой системе высшего образования из трех ступеней

Российская система высшего образования разделится на базовое, специализированное и аспирантуру, сообщает РИА Новости.
Валерий Фальков рассказал на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ о новой системе высшего образования. Теперь она состоит из трех ступеней: базовое (срок обучения от четырех до шести лет), специализированное (от одного года до двух лет) и аспирантура (адъюнктура), указывается на слайдах презентации.
Базовый уровень соответствует бакалавриату или специалитету и обеспечивает междисциплинарный подход к подготовке кадров. Специализированное высшее образование следует за базовым уровнем и обеспечивает углубленную подготовку. Аспирантура выделена как отдельный уровень для подготовки научных руководителей. Точные сроки обучения на каждой ступени будут утверждены исходя из условий рынка труда.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, исходя из которого абитуриент, желающий поступить на образовательную программу бакалавриата или специалитета, сможет подать документы только в одно высшее учебное заведение.