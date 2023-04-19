В Багдаде открылась выставка редких древних рукописей Корана

В Национальном музее Ирака представили десятки древних рукописей Корана, а также инструменты для каллиграфии, которые использовались в различные исторические периоды.
Некоторые из рукописей датированы l веком нашей эры и написаны неразборчивым куфическим шрифтом. Посетители музея отмечают, что работа древних мастеров каллиграфии очень качественная.
«Красота рукописей и каллиграфии, которые я увидел сегодня в музее, не поддается описанию. Она перенесла меня в древние времена, когда еще не были изобретены печатные машины. Уникальная красота каллиграфии доказывает мастерство и потенциал древних каллиграфов», — заявил посетитель музея Хайдар Муса.
Выставка в музее продлится до конца священного месяца Рамадан, который заканчивается в этом году 21 апреля. Всего на экспозиции представлено порядка древних 80 текстов.