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Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства комплексов «Ярс» в Калужской области

Армия
Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства комплексов «Ярс» в Калужской области

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил воинские части стратегического назначения (РВСН), дислоцирующегося в Калужской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Во время проверки, командующий РВСН доложил Шойгу о ходе перевооружения Козельской ракетной дивизии на новые ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, министру продемонстрировали работу нового дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты.

Также Шойгу проверил инфраструктуру воинских частей и создание качественных условий для организации боевого дежурства и комфортного размещения военных. В завершение рабочей поездки, глава Минобороны заслушал доклады командования о боевой готовности РВСН.

Ранее Сергей Шойгу провел официальные переговоры со своим китайским коллегой Ли Шанфу. Подробности бедесы двух глав военных ведомств не разглашаются.
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