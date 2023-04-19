Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства комплексов «Ярс» в Калужской области

Во время проверки, командующий РВСН доложил Шойгу о ходе перевооружения Козельской ракетной дивизии на новые ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, министру продемонстрировали работу нового дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты.