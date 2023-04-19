Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства комплексов «Ярс» в Калужской области

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил воинские части стратегического назначения (РВСН), дислоцирующегося в Калужской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Во время проверки, командующий РВСН доложил Шойгу о ходе перевооружения Козельской ракетной дивизии на новые ракетные комплексы «Ярс». Кроме того, министру продемонстрировали работу нового дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты.
Также Шойгу проверил инфраструктуру воинских частей и создание качественных условий для организации боевого дежурства и комфортного размещения военных. В завершение рабочей поездки, глава Минобороны заслушал доклады командования о боевой готовности РВСН.
Ранее Сергей Шойгу провел официальные переговоры со своим китайским коллегой Ли Шанфу. Подробности бедесы двух глав военных ведомств не разглашаются.