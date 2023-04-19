Жители Бугров сообщили об обнаружении подозрительного устройства во дворе на Школьной улице

Подозрительное устройство неизвестного происхождения жители Бугров обнаружили во дворе на Школьной улице. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78».
На место инцидента выехали сотрудники Росгвардии. Детали происшествия уточняются.
Ранее, 27 марта, Курский вокзал в Москве оцепили в связи с обнаружением подозрительного предмета, похожего на гранату. Позже выяснилось, что «граната» оказалась муляжом.
Также в этот день в Костроме перекрыли автомобильное движение на мосту из-за угрозы минирования. Правоохранители провели тщательную проверку местности. При этом отмечается, что в регионе за последнее время возросло количество ложных сообщений о «минировании».