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Жители Бугров сообщили об обнаружении подозрительного устройства во дворе на Школьной улице

Происшествия
Жители Бугров сообщили об обнаружении подозрительного устройства во дворе на Школьной улице

Подозрительное устройство неизвестного происхождения жители Бугров обнаружили во дворе на Школьной улице. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78».

На место инцидента выехали сотрудники Росгвардии. Детали происшествия уточняются.

Жители Бугров сообщили об обнаружении подозрительного устройства во дворе на Школьной улице

Ранее, 27 марта, Курский вокзал в Москве оцепили в связи с обнаружением подозрительного предмета, похожего на гранату. Позже выяснилось, что «граната» оказалась муляжом.

Также в этот день в Костроме перекрыли автомобильное движение на мосту из-за угрозы минирования. Правоохранители провели тщательную проверку местности. При этом отмечается, что в регионе за последнее время возросло количество ложных сообщений о «минировании».
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