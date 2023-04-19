Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парадов и шествий в День Победы на территории региона. Такие меры были приняты властями в целях обеспечения безопасности, при этом ветераны Великой Отечественной войны не останутся без внимания, заявил руководитель республики.