Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате

Власти Курской области предложили провести акцию «Бессмертный полк» в новом формате. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее руководством Курской области было принято решение об отмене массовых мероприятий на 9 мая по соображениям безопасности. Учитывая важность празднования Дня Победы для каждой российской семьи, Старовойт выступил с предложением не отказываться от традиционного «Бессмертного полка», но провести его в новом формате.
«Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стекла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях», — пояснил губернатор.
Роман Старовойт напомнил, что в Курской области отказались от проведения парада и запусков салюта с учетом приграничного положения региона. Для его руководства важна безопасность каждого жителя, подчеркнул чиновник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отмене парадов и шествий в День Победы на территории региона. Такие меры были приняты властями в целях обеспечения безопасности, при этом ветераны Великой Отечественной войны не останутся без внимания, заявил руководитель республики.