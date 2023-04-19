Певец SHAMAN назвал «непозволительной роскошью» эмоции в повседневной жизни

Певец SHAMAN объяснил, почему он сохраняет спокойствие в обычной жизни. Он отметил, что эмоции вне сцены для него «непозволительная роскошь».
По словам артиста, он имеет самообладание, поэтому не ругается в случае проблем с организационными вопросами перед выступлениями. Певец добавил, что может посмотреть на людей так, что им тут же станет не по себе, передает Teleprogramma.pro.
Тратой на эмоции SHAMAN считает «непозволительной роскошью». Артист объяснил, что во время выступлений он выплескивает их, чтобы зарядить поклонников.
Ранее исполнитель поделился фактами из детства. Он сообщил, что был скромным и робким мальчиком.