Пластический хирург Гончарова назвала три причины отказа пациенту в ринопластике

Еще 10 лет назад фешн-индустрия диктовала свои каноны идеальной внешности: пухлые губы уточкой, перекаченные филлером скулы и углы «Джоли», кукольные носики и «лисьи» глазки. Как результат — многих медийных персон порой с большим трудом можно было отличить друг от друга. Об этом в интервью ФАН рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.
«С течением времени все это уходит в прошлое, — добавила она. — Сейчас в трендах естественность. Пластические хирурги и косметологи стремятся к естественным результатам, все больше ценится индивидуальность человека. В ринопластике, например, сейчас больше спрос на прямые и натуральные носики, причем такие, чтобы не было видно вмешательства. Часть пациентов даже просят оставить небольшую горбинку, чтобы сохранить свою изюминку. В маммопластике хирурги стремятся к естественной форме груди и соответсвии ее размеров пропорциям тела. В омолаживающих операциях больше не стремятся «перетягивать» лицо. Для врачей лучше сохранить пару морщин и сделать результат чуть более натуральным, чем изменить черты лица пациента».
Пластический хирург рассказала и о безопасности самых популярных операций.
«Медицина не стоит на месте и за долгие годы ушла далеко вперед. Сейчас в большинстве клиник используются современные технологии. Так, в ринопластике многие хирурги применяют пьезо-аппарат — это делает операцию безопасной и малотравматичной. В омолаживающих операциях — используют эндоскопическое видеооборудование. Косметология дополняет хирургию аппаратными методами омоложения», — объяснила Гончарова.
Она отметила, что, хоть пластическая хирургия и косметология и могут очень многое, но иногда специалисты вынуждены отказывать пациентам в желаемых операциях или процедурах.
«Это происходит тогда, когда пациент ожидает нереалистичных результатов (например, хочет скопировать лицо другого человека), стремится к бесконечному идеалу и все время остается недовольным своей внешностью (такое психологическое расстройство называется дисморфофобия), а также когда человек находится в состоянии депрессии или имеет противопоказания к вмешательству со стороны здоровья», — заметила пластический хирург.
Также Иляна Гончарова назвала три причины, из-за которых пластический хирург может отказать в ринопластике.
«Первая — нереалистичные ожидания. Хирург не возьмет на ринопластику человека, если ожидания от операции завышены или нереалистичны. Невозможно «скопировать и вставить» нос Анджелины Джоли или Шарлиз Терон. Важно понимать, что у вас свои параметры анатомии, свои пропорции и особенности кожи. Хирург может улучшить вашу форму носа, но не сделать его в точности, как у другого человека», — подчеркнула хирург
Вторая причина отказа в проведении ринопластики — это стремление к бесконечному идеалу, добавила врач.
«Важно понимать, «идеала» в пластической хирургии нет. Человеческий организм — это не выверенная геометрическая система, а биологическая форма, и она не совершенна. Приложите к вашему лицу зеркало, и вы увидите, что правая половина лица отличается от левой. Один уголок губы чуть ниже, чем другой; одна ноздря чуть шире, чем другая; одна бровь чуть выше второй. Стремиться к полной симметрии лица или требовать, чтобы ее достиг ваш хирург — это путь в никуда. Доктор может сделать форму носа лучше, убрать последствия травмы, симметрировать спинку и кончик носа, но не сделать его по идеально выверенным геометрическим размерам», — объяснила Гончарова.
Последняя причина, по которой пациенту могут отказать в операции — это неготовность к реабилитации, заявила хирург.
«Ринопластика — это операция, которая сопровождается длительной реабилитацией. Окончательную форму носа необходимо ожидать год. И к этому надо быть психологически готовым. Кроме того, определенное время нужно выполнять рекомендации вашего доктора. Например, месяц спать на спине, не носить очки и так далее. Ведь окончательный результат зависит не только от вашего врача, но и от того, насколько вы выполняете рекомендации после операции», — резюмировала Гончарова.
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