Пластический хирург Гончарова назвала три причины отказа пациенту в ринопластике

Еще 10 лет назад фешн-индустрия диктовала свои каноны идеальной внешности: пухлые губы уточкой, перекаченные филлером скулы и углы «Джоли», кукольные носики и «лисьи» глазки. Как результат — многих медийных персон порой с большим трудом можно было отличить друг от друга. Об этом в интервью ФАН рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.