В парламенте Киргизии задумались о переводе национального языка на латиницу

В среду, 19 апреля, депутаты парламента Кыргызской Республики Эмиль Токтошев и Камила Талиева во время заседания выступили с предложением перевести киргизский язык на латиницу.
По мнению депутатов, данное решение поможет «сохранить язык» жителей Киргизии. В ходе обсуждения парламентом проекта конституционного закона «О государственном языке Кыргызской Республики» председатель нацкомиссии по госязыку Каныбек Осмоналиев отметил, что киргизские филологи и лингвисты готовы начать процесс перехода языка на латиницу после принятия предложения.
По итогам обсуждения, проект закона приняли во втором чтении. Согласно нему, на территории Киргизии жители республики обязаны использовать киргизский язык. Инициаторы законопроекта отметили, что официальный русский язык не будет подвергаться дискриминации. Русский язык разрешается использовать в качестве дублирующего.
Ранее сообщалось, что советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович заявила о необходимости и дальше преподавать русский язык в школах. По ее словам, республика нуждается в людях, знающих иностранные языки.