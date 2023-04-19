Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину

Козловский решил защитить себя от нападок и угроз от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и подал иск в суд о защите чести и достоинства. Активист в свою очередь сообщил, что обрадовался предстоящей встрече с актером в суде.