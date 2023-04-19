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Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину

Общество
Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину

Общественный деятель поделился, что будет рад встрече с Данилой Козловским в суде, сообщает Telegram-канал SHOT.

Козловский решил защитить себя от нападок и угроз от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина и подал иск в суд о защите чести и достоинства. Активист в свою очередь сообщил, что обрадовался предстоящей встрече с актером в суде.

Бородин отметил, что Козловский сказал достаточно для того, чтобы начать проверку и привлечь его к административной ответственности. В случае, если начнется тщательная проверка, то встанет вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении актера.

Ранее Козловский высказался о своих действиях после поступивших обвинений. По словам актера, он не уезжал из России, потому что каждый месяц выступал на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге.
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