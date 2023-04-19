Два уголовных дела возбудили в Белгороде из-за гибели мужчины при взрыве гранаты

Уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство возбудили в отношении жителя Белгорода после взрыва гранаты во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Инцидент произошел 18 апреля в частном домовладении на улице Серафимовича в Белгороде. По данным следствия, 27-летний подозреваемый вместе со своим 32-летним знакомым находился в гостях у 51-летней женщины.
Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора, после чего подозреваемый принес во двор гранату и привел ее в действие. В результате детонации второй участник конфликта скончался на месте от полученных ранений.
«Женщина и злоумышленник доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.
Уточняется, что жизнь женщины находится вне опасности. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».
Ранее РИАМО сообщило, что пьяная драка в Амурской области привела к гибели одного из участников. Подозреваемого обнаружили по горячим следам и поместили в СИЗО.