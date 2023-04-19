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Ученые разрабатывают новый тест для определения раковых клеток

Технологии
Ученые разрабатывают новый тест для определения раковых клеток

Современный способ исследования тканей при подозрении на рак достаточно трудоемок и требует значительных ресурсов и времени. Группа ученых работает над новым методом анализа биопсий, предполагающего получение точного заключения через полчаса и без привлечения патологоанатома.

Новая технология предполагает использование устройства, которое специалисты назвали «измельчителем тканей». В нем ткани измельчаются до клеточного уровня. Затем клетки пропускаются сквозь микроскопическое сужение при помощи специального шприцевого насоса, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».

Клетки подвергаются тщательному исследованию с использованием метода цитометрии. На них оказывается гидродинамическое воздействие. По степени деформируемости исследователи могут судить, доброкачественные клетки или нет. Этот прогрессивный метод диагностики может быть весьма полезным для развития медицины.
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