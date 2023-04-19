Ученые разрабатывают новый тест для определения раковых клеток

Клетки подвергаются тщательному исследованию с использованием метода цитометрии. На них оказывается гидродинамическое воздействие. По степени деформируемости исследователи могут судить, доброкачественные клетки или нет. Этот прогрессивный метод диагностики может быть весьма полезным для развития медицины.