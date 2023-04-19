Ученые разрабатывают новый тест для определения раковых клеток

Современный способ исследования тканей при подозрении на рак достаточно трудоемок и требует значительных ресурсов и времени. Группа ученых работает над новым методом анализа биопсий, предполагающего получение точного заключения через полчаса и без привлечения патологоанатома.
Новая технология предполагает использование устройства, которое специалисты назвали «измельчителем тканей». В нем ткани измельчаются до клеточного уровня. Затем клетки пропускаются сквозь микроскопическое сужение при помощи специального шприцевого насоса, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».
Клетки подвергаются тщательному исследованию с использованием метода цитометрии. На них оказывается гидродинамическое воздействие. По степени деформируемости исследователи могут судить, доброкачественные клетки или нет. Этот прогрессивный метод диагностики может быть весьма полезным для развития медицины.