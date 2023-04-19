Концерт исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова отменили в Карелии из-за его высказываний на тему СВО

Руководство Дома культуры «Машиностроитель», в котором должно было состояться выступление народного артиста РФ Ярослава Евдокимова, отменило предстоящий концерт из-за большого количества жалоб от жителей города. Об этом сообщает пресс-центр дворца культуры.
В сообщении сказано, что Евдокимов отрицательно высказывался в адрес России, в том числе и на тему специальной военной операции на Украине. Жители Петрозаводска начали обращаться в Дворец культуры «Машиностроитель» с просьбой отменить концерт, который был запланирован на 13 мая 2023 года.
Ранее депутат от партии «Единая Россия» Любовь Суровая отменила концерт группы «Наив» в Ярославле. Причиной такого решения она назвала появление видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя группы Александра Иванова.