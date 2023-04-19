Концерт исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова отменили в Карелии из-за его высказываний на тему СВО

В сообщении сказано, что Евдокимов отрицательно высказывался в адрес России, в том числе и на тему специальной военной операции на Украине. Жители Петрозаводска начали обращаться в Дворец культуры «Машиностроитель» с просьбой отменить концерт, который был запланирован на 13 мая 2023 года.