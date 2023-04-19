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«Заехал сверить часы»: Пригожин рассказал о встрече с главой Росгвардии Золотовым

Общество
«Заехал сверить часы»: Пригожин рассказал о встрече с главой Росгвардии Золотовым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с директором Росгвардии Виктором Золотовым. По словам бизнесмена, в рамках беседы глава ведомства припомнил ему недавнюю оговорку.

Центральной темой диалога стало обсуждение совместных действий и обстановки на фронте, отметил предприниматель. Кроме того, глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ вспомнил о недавнем случае с участием Пригожина в Бахмуте.

«Заехал к Виктору Васильевичу Золотову сверить часы и поговорить про обстановку и взаимодействие. Он обратил внимание на мою оговорку в видео, где мы с Романом Гавриловым, бывшим росгвардейским генералом, забираем с передовой спасенных жителей Бахмута», — сообщил основатель «оркестра» в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале.

Бизнесмен напомнил, что тогда представил своего компаньона как хорошего человека якобы потому, что он является росгвардейцем в отставке.

«Там я сказал: «Дядя Рома генерал Росгвардии бывший, поэтому хороший». Поправляюсь: «Дядя Рома бывший генерал Росгвардии и поэтому хороший и опытный"», — добавил Пригожин.

Напомним, что встреча основателя ЧВК «Вагнер» со спасенными жителями Бахмута состоялась в пасхальную ночь. Пригожин тогда поздравил горожан с праздником, а также угостил местных ребят сладостями.
евгений пригожин росгвардия Виктор Золотов
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