Летевший из Минвод в Москву лайнер экстренно приземлился в Волгограде

Самолет экстренно приземлился из-за внезапного ухудшения самочувствия одного из летевших в нем пассажиров. После отправки больного в медучреждение города борт продолжил свой полет в Москву, в аэропорт Внуково, добавили в пресс-службе волгоградской авиагавани.