Летевший из Минвод в Москву лайнер экстренно приземлился в Волгограде

Пассажирский самолет, совершавший авиарейс из Минвод в Москву вчера вечером вынужден был экстренно сесть в воздушной гавани Волгограда в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», воздушное судно рейса № 480 авиаперевозчика «Якутия», летевшее из Минеральных Вод в столицу России, было вынуждено совершить экстренное приземление в волгоградском аэропорту в 23 часа, сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.
Самолет экстренно приземлился из-за внезапного ухудшения самочувствия одного из летевших в нем пассажиров. После отправки больного в медучреждение города борт продолжил свой полет в Москву, в аэропорт Внуково, добавили в пресс-службе волгоградской авиагавани.