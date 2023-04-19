Глава комитета ГД Андрей Картаполов заявил о дублировании электронных повесток обычными весной 2023 года

По словам парламентария, тестовый режим нужен для того, чтобы понять, доходят извещения или нет, и как их обрабатывает система. Картаполов подчеркнул, что электронные повестки не будут иметь юридической силы, но в обязательном порядке будут дублироваться обычными. Несмотря на массовые провокации западных спикеров, россиянам не стоит бояться электронных извещений о призыве на воинскую службу, резюмировал депутат.