Глава комитета ГД Андрей Картаполов заявил о дублировании электронных повесток обычными весной 2023 года

Электронные повестки будут рассылаться в ходе весеннего призыва 2023 года в тестовом режиме и на данном этапе должны дублироваться традиционными способами. Об этом заявил LIFE глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По словам парламентария, тестовый режим нужен для того, чтобы понять, доходят извещения или нет, и как их обрабатывает система. Картаполов подчеркнул, что электронные повестки не будут иметь юридической силы, но в обязательном порядке будут дублироваться обычными. Несмотря на массовые провокации западных спикеров, россиянам не стоит бояться электронных извещений о призыве на воинскую службу, резюмировал депутат.
Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Документ также разрешает оповещать военнообязанных посредством электронных повесток, сообщал «Царьград».