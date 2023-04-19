Огромная пробка из 300 автомобилей с украинской продукцией образовалась на границе с Польшей

Польские пограничники получили указание не пропускать транспортные средства с продовольственными товарами, сообщает телеканал TCH.UA.
Перед пунктом пропуска во Львовской области образовался затор из 300 автомобилей, которые направляются в Польшу. Отмечается, что водители не могут пересечь вольскую границу около недели.
Большая часть транспортных средств перевозит сельскохозяйственную продукцию. Автомобилисты сообщают, что пробка могла образоваться из-за указаний польских пограничников не пропускать машины с товаром, который должны проверять на ветеринарном пункте.
Ранее стало известно, что Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о запрете транзита украинского зерна через страну. По словам главы ведомства, согласовать систему, которая позволит зерну из Украины «пересекать» территорию Польши, минуя местный рынок, предстоит на переговорах.