Пригожин: в ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут, это просто невозможно

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о слухах про принудительное подписание контрактов с формированием на фоне соответствующих сообщений из Якутии.
По данным издания YKTIMES. RU, в Якутии стала распространяться информация о том, что шестеро мобилизованных якутян подписали контракты с ЧВК «Вагнер» по принуждению.
Пригожин объяснил, что действующих военнослужащих не берут в ряды «музыкантов», это просто невозможно.
«Отвечаю на ваш запрос. Ни одного случая принудительного включения в ЧВК «Вагнер» не было и нет, это первое. Второе, в ЧВК «Вагнер» военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно. Поэтому то, что сообщено – чушь полная. Давайте, если требуется, очную ставку сделаем – кто, когда и что предлагал подписать. Возможно, какие-то мошенники, но с этим разберемся, самым, как говорится, строгим образом», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя.
Ранее Евгений Пригожин ответил на слухи о якобы преступлении экс-бойца «оркестра» из числа бывших заключенных. Основатель ЧВК «Вагнер» пообещал разобраться в ситуации, напомнив об эффективности перевоспитания в рядах «музыкантов».