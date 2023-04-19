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Напавшая на медсестру блогер из Омска Ева Абрамович осталась без дочери

Происшествия
Напавшая на медсестру блогер из Омска Ева Абрамович осталась без дочери

Блогер Ева Абрамович после нападения на медсестру в Омске осталась без пятимесячной дочери. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета в регионе.

Там отметили, что ребенка забрали 17 апреля. На данный момент девочка размещена в доме малютки. Известно, что отец несовершеннолетней в прошлом году умер от передозировки наркотическими средствами, передает РИА Новости.

Также выяснилось, что в конце марта Абрамович набросилась на сотрудницу подразделения по делам несовершеннолетних. Сообщают, что блогер тогда была в наркотическом опьянении.

Ранее по факту нападения на медсестру возбудили уголовное дело в Следственном комитете. Сообщают, что Абрамович нанесла повреждения 47-летней женщине.
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