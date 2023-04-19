Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил о важности борьбы с «цветущим» на Украине нацизмом

Борьба с пышно «цветущим» украинским нацизмом чрезвычайно важна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля ранее прокомментировал слова депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил проведения нового этапа мобилизации на фоне СВО. По его словам, на данный момент такие вопросы в Москве не обсуждают.
Политолог Алексей Ярошенко накануне назвал недавнюю поездку российского лидера Владимира Путина в зону СВО показателем вовлеченности главы государства в спецоперацию. Песков позже пояснил, что президент совершил рабочий визит без главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в целях безопасности, передает НСН.