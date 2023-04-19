Власти Дагестана приняли решение о строительстве Могохской ГЭС за 13,6 млрд рублей

По словам Абдулмуслимова, в данный момент ведется разработка проектно-сметной документации, которая до конца этого года должна пройти Госэкспертизу. Строительство развернется на участке в Унцукульском и Гергебильском районах площадью более 200 га. В реализацию проекта будет инвестировано 13,6 миллиарда рублей, сообщает «Эксперт ЮГ».