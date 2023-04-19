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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сожалении РФ в связи с недружественной позицией Сеула по Украине

Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сожалении РФ в связи с недружественной позицией Сеула по Украине

Намерение Южной Кореи поставлять оружие Киеву может означать определенную вовлеченность страны в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, «все больше стран пытаются втянуть в конфликте на Украине». Песков добавил, что Кремль выражает сожаление касательно недружественной позиции, которую заняли власти Южной Кореи.

«Начало поставок оружия будет означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», — заявил пресс-секретарь.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ель допустил оказание Украине кроме гуманитарной и финансовой поддержи и военную помощь, в случае угрозы для жизни мирного населения.
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