Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сожалении РФ в связи с недружественной позицией Сеула по Украине

Намерение Южной Кореи поставлять оружие Киеву может означать определенную вовлеченность страны в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «все больше стран пытаются втянуть в конфликте на Украине». Песков добавил, что Кремль выражает сожаление касательно недружественной позиции, которую заняли власти Южной Кореи.
«Начало поставок оружия будет означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», — заявил пресс-секретарь.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сук Ель допустил оказание Украине кроме гуманитарной и финансовой поддержи и военную помощь, в случае угрозы для жизни мирного населения.