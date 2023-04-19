Ректор СКФУ предложил объединить усилия вузов Северного Кавказа для подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса

В Ставрополе прошло совещание о ситуации и проблемных вопросах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса края под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Участие в мероприятии принял ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.