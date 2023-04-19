Ректор СКФУ предложил объединить усилия вузов Северного Кавказа для подготовки кадров оборонно-промышленного комплекса

В Ставрополе прошло совещание о ситуации и проблемных вопросах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса края под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Участие в мероприятии принял ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.
Полпред президента в округе Юрий Чайка в сопровождении губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова познакомились с производственными мощностями завода «Электроавтоматика». После экскурсии по цехам состоялось рабочее совещание.
Открывая его, Юрий Чайка отметил, что в целом отечественная промышленность справляется с задачами обеспечения нужд специальной военной операции, и предприятия Ставропольского края вносят свой достойный вклад в эту работу.
По предварительным итогам, рост производства в оборонно-промышленном комплексе за 2022 года составил 10,6%, средней заработной платы — 15,1% (с 65,3 до 75,1 тыс. рублей).
Представитель главы государства в округе обратил внимание на важность поддержания заданных темпов и качества производства продукции по государственному оборонному заказу.
«Достижение этих целей возможно исключительно при вашей активной позиции по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, предприятиями-смежниками, Министерством обороны Российской Федерации. Зачастую требуется принимать неординарные решения, исключающие волокиту и бюрократизм. Важно находить возможности и в кратчайшие сроки поставлять требуемое сырье, материалы, комплектующие, а также искать решения по собственному обеспечению. В этом мы готовы оказать вам всяческую поддержку на федеральном уровне», — обращаясь к присутствующим руководителям предприятий ОПК региона, подчеркнул Юрий Чайка.
О работе предприятий оборонно-промышленного комплекса региона рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Перед промышленным сектором края стоят большие задачи. Сегодня на нужды оборонно-промышленного комплекса работают несколько десятков ставропольских предприятий. Многие из них перешли из гражданской сферы и теперь производят высокотехнологичную продукцию для российской армии. Власти края с первых дней работают в тесном контакте с предприятиями ВПК. Мы оказываем содействие в соблюдении темпов налаживания логистических цепочек, ритмичности поставок комплектующих и оборудования, обеспечении производств дополнительными кадрами. Спасибо полномочному представительству, федеральным органам власти за помощь в решении проблемных вопросов, — отметил в своем выступлении Владимир Владимиров.
Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов проинформировал о возможностях вуза по подготовке кадров для потребностей ОПК региона и страны. Он также предложил объединить усилия университетов Консорциума вузов Северного Кавказа.
«Наш университет готов стать координатором образовательной деятельности вузов СКФО по подготовке кадров в интересах ОПК. Это позволит разработать и реализовывать образовательные программы с учетом специфики технологических процессов сразу группы предприятий-заказчиков», — заявил Беспалов.
По итогам совещания были приняты соответствующие решения.