Экспорт алжирского газа в Европу достиг рекордного уровня

Бейрут, 19 апреля. Алжир стал вторым после Норвегии поставщиком газа в государства ЕС. Об этом сообщил эксперт Организации арабских стран-экспортеров нефти (OAPEC), инженер Ваэль Хамед Абдель Моати, разместив на своей странице в соцсети карту трубопроводных потоков.
Согласно представленной им информации, экспорт газа из АНДР в Евросоюз достиг рекордных 100 млн кубометров в сутки. Поставки из Норвегии по газопроводам в 2,5 раза превышают алжирские. В настоящий момент они составляют около 257 млн кубометров.
АНДР удалось обогнать по данному показателю Россию, Азербайджан и Ливию. РФ экспортирует в Европу 64 млн кубометров, занимая третье место.
Ранее президент и генеральный директор государственной алжирской компании Sonatrach Туфик Хаккар рассказал, что страна продолжает работать над повышением газового потенциала. В начале текущего года он сообщил о намерении властей инвестировать более 30 млрд долларов в проекты по разведке и добыче ископаемого топлива.