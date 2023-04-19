Экспорт алжирского газа в Европу достиг рекордного уровня

Ранее президент и генеральный директор государственной алжирской компании Sonatrach Туфик Хаккар рассказал, что страна продолжает работать над повышением газового потенциала. В начале текущего года он сообщил о намерении властей инвестировать более 30 млрд долларов в проекты по разведке и добыче ископаемого топлива.