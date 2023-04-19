Жители Читы массово жалуются на нападения бездомных собак

В Чите нападения бездомных собак на людей стали регулярным явлением. Об этом порталу Lenta.ru рассказали местные жители.
Жертвами этих нападений становятся как дети, так и взрослые. При этом никакие обращения в администрацию города не помогают урегулировать ситуацию. Даже введение режима повышенной готовности не улучшило обстановку в городе.
«Какой смысл в этом режиме повышенной готовности, если суть все равно не меняется? Собакам, интересно, вообще сообщили, что у нас такой режим?» — возмутилась местная жительница Инга
Также другой респондент по имени Влад заявил, что не видит смысла в отлове и чипировании псов, так как после этих процедур собаки все равно вновь окажутся на улице и нападут на людей. Еще одна жительница выразила недовольство тем, что детям жителей Читы запретили выходить на улицу без присмотра.
«Они сами развели здесь собачью свадьбу, а теперь нам детей на улицу нельзя выпускать. Кто за меня будет работать, пока я ребенка в школу и из школы вожу?» — поинтересовалась жительница Мила.
В Чите ранее несколько псов напали на ребенка. В пресс-службе Следственного комитета РФ по региону отметили, что после произошедшего пострадавший попал в больницу. Была начата проверка.
Ранее жители поселка Улус в Кемеровской области пожаловались на кровожадных бездомных собак. По словам местных, псы проникли в их дома и съели кроликов.