Жители Читы массово жалуются на нападения бездомных собак

Также другой респондент по имени Влад заявил, что не видит смысла в отлове и чипировании псов, так как после этих процедур собаки все равно вновь окажутся на улице и нападут на людей. Еще одна жительница выразила недовольство тем, что детям жителей Читы запретили выходить на улицу без присмотра.