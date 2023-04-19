Дочерние структуры американских инвестбанков Goldman Sachs и Bank of America в РФ закончили 2022 год с убытками

Ранее Bank of America принял решение об отмене трех онлайн-сессий для клиентов в рамках двухдневной конференции, посвященной санкциям США против России и отношениям стран. Это произошло из-за нелестных комментариев о конфликте на Украине. РИАМО также сообщает, что инвесторы в начале марта вывели из шести крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Bank of America, 165 миллиардов долларов.