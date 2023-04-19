Дочерние структуры американских инвестбанков Goldman Sachs и Bank of America в РФ закончили 2022 год с убытками

Российские «дочки» американских инвестбанков Goldman Sachs и Bank of America зафиксировали убытки по итогам 2022 года. Об этом свидетельствуют отчеты организаций.
Дочерние структуры банков США в России занимаются в основном инвестбанкингом, сопровождением сделок и финансовыми операциями на бирже и валютном рынке. Стоит отметить, что с 2017 года российские подразделения организаций были прибыльными, судя по отчетам.
Goldman Sachs по итогам за прошлый год зафиксировал потери в размере 176,6 миллиона рублей. Убыток Bank of America составил 658,8 миллиона рублей за тот же период.
Ранее Bank of America принял решение об отмене трех онлайн-сессий для клиентов в рамках двухдневной конференции, посвященной санкциям США против России и отношениям стран. Это произошло из-за нелестных комментариев о конфликте на Украине. РИАМО также сообщает, что инвесторы в начале марта вывели из шести крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Bank of America, 165 миллиардов долларов.