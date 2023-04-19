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Упавший на пути станции метро «Гражданский проспект» мужчина лишился руки

Происшествия
Упавший на пути станции метро «Гражданский проспект» мужчина лишился руки

Пассажир метрополитена, упавший на рельсы станции «Гражданский проспект» в Петербурге, лишился части руки. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 50-летний мужчина находится в тяжелом состоянии. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму, а также лишился части руки. Личность пострадавшего не раскрывается.

Ранее сообщалось, что падение мужчины вызвало сбой в движении поездов на Кировско-Выборгской линии метрополитена. Было остановлено движение поездов, а также закрыты на вход станции «Гражданский проспект» и «Девяткино».
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