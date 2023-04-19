Полиция Самары задержала двух мошенников, выдававших себя за газовщиков

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники под видом сотрудников газовой службы приходили к самарским пенсионерам и имитировали ремонт газового оборудования. За невыполненные работы они взяли у двух пожилых женщин в общей сложности более 100 тысяч рублей, сообщает «Про Город Самара».