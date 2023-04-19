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Полиция Самары задержала двух мошенников, выдававших себя за газовщиков

Общество
Полиция Самары задержала двух мошенников, выдававших себя за газовщиков

Сотрудники ГУ МВД России по Самаре возбудили уголовное дело в отношении двух аферистов.

Как пояснили в ведомстве, злоумышленники под видом сотрудников газовой службы приходили к самарским пенсионерам и имитировали ремонт газового оборудования. За невыполненные работы они взяли у двух пожилых женщин в общей сложности более 100 тысяч рублей, сообщает «Про Город Самара».

Полиции удалось задержать аферистов. При обыске у них были обнаружены рабочие инструменты, спецодежда и поддельные договоры. Материалы уголовного дела по статье «Мошенничество» скоро будут переданы в суд.
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