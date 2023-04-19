«Они все по шею в крови»: журналист Юрий Кот рассказал, почему на Украине некем заменить Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского невозможно заменить кем-то другим после очередного госпереворота, так как все официальные представители страны запятнаны в крови. Об этом ФАН заявил журналист Юрий Кот.
По словам эксперта, единственный способ решить раз и навсегда украинский вопрос – это полное уничтожение их государственности в назидание всем русофобам.
«Разговоры Запада о том, что они уберут Зеленского и заменят его кем-то другим в случае прекращения боевых действий – западня. Кого другого? Залужный менее запятнан, чем Зеленский? Может быть Буданов, или Арестович? Они там все по шею в крови. Поэтому не нужно вестись на рассказы о том, что они там все такие замечательные, возьмут перезагрузят Украину, сделают ее нейтральной. Она всегда будет прозападной», — высказался Кот.
Журналист отметил, что личность Залужного – яркий пример украинских офицеров, готовых идти убивать сограждан.
«Ведь они же отстаивали всё это время, что Донбасс – это Украина. И что в результате? Они пришли убивать на эту землю всех с ними несогласных. Причем делала это армия. В 2014 году она получила приказ убивать собственное население. Хотя должна была развернуть штыки и убрать от власти всех этих турчиновых, аваковых и прочую нечисть, совершившую госпереворот. И тогда это была бы действительно народная армия. А так, это преступники», — заключил эксперт.
Напомним, ранее политолог Ярослав белоусов рассказывал ФАН о том, что госпереворот на Украине может возникнуть только в случае, если США вынудят Киев принять условия российских властей и пойти на перемирие.