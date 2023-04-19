Дело о разжигании ненависти и вражды возбудили в отношении иноагента Александра Невзорова

Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин поделился мнением о знаменитостях, которые сбежали из России в непростое время. По его словам, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ и журналист Виктор Шендерович✱ (оба признаны в РФ иноагентами) «тоскуют и шипят» под стать возрасту и образованию, а журналист Александр Невзоров «мнет в кулаке фекалии».