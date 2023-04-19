Дело о разжигании ненависти и вражды возбудили в отношении иноагента Александра Невзорова

Прокуратура Петербурга сообщила о возбуждении административного дела в отношении журналиста Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ). Мужчине инкриминируется разжигание ненависти или вражды, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Факт размещения запрещенного контента выявили сотрудники прокуратуры Приморского района Северной столицы на популярном видеохостинге. Опубликованная там запись содержала «признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в отношении граждан России и Республики Беларусь, военнослужащих ВС РФ, сотрудников органов государственной власти, работников искусств, а также служителей религиозных культов и членов казачьих объединений».
Напомним, что первого февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за публикацию фейков о российской армии. Журналист разместил видео, где содержалась заведомо ложная информация о ВС РФ.
Ранее актер и режиссер Иван Охлобыстин поделился мнением о знаменитостях, которые сбежали из России в непростое время. По его словам, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич✱ и журналист Виктор Шендерович✱ (оба признаны в РФ иноагентами) «тоскуют и шипят» под стать возрасту и образованию, а журналист Александр Невзоров «мнет в кулаке фекалии».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами