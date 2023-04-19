Читатели Exxpress назвали главу МИД Германии Анналену Бербок глупой за высказывание о терактах на «СП»

Некоторые пользователи сети призвали игнорировать любые ее заявления. Один из читателей иронично высказался, написав, что США подорвали немецкий трубопровод, а глава МИД Германии сообщила, что все в порядке. Другие комментаторы засомневались — они не уверены в том, что Бербок на самом деле является министром иностранных дел Германии.