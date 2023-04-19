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Читатели Exxpress назвали главу МИД Германии Анналену Бербок глупой за высказывание о терактах на «СП»

Политика
Читатели Exxpress назвали главу МИД Германии Анналену Бербок глупой за высказывание о терактах на «СП»

Пользователи сети раскритиковали высказывания Анналены Бербок о подрыве «Северных потоков», сообщает газета Exxpress.

Некоторые пользователи сети призвали игнорировать любые ее заявления. Один из читателей иронично высказался, написав, что США подорвали немецкий трубопровод, а глава МИД Германии сообщила, что все в порядке. Другие комментаторы засомневались — они не уверены в том, что Бербок на самом деле является министром иностранных дел Германии.

Участники дискуссии выразили свое отношение к политическому деятелю: один пользователь заявил, что его вообще не интересуют ее высказывания, другой — назвал Бербок глупой и послушно выполняющей отданные ей приказы.

Ранее сообщалось, что пользователи китайского портала осудили высокомерные высказывания главы МИД Германии. Один из пользователей считает ее невежественным, высокомерным и глупым политиком, который не мог бы стать даже окружным судьей в КНР.
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