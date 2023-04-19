Волгоградец в ходе ссоры смертельно ранил сожительницу и сдался полиции

Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», 1 декабря прошлого года 54-летняя дама с сожителем находилась в одной из квартир дома № 15 в н. п. 4-й Участок Краснооктябрьского района Волгограда. Между сожителями произошла ссора, в результате которой оппонент нанес несколько ножевых ранений своей сожительнице в область ноги, после чего вышел из квартиры. Вскоре мужчина вернулся и заметил, что потерпевшая лежит без признаков жизни. О случившемся преступник сообщил в полицию, поделились в СУ СКР по региону.