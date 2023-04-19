Пермский активист Максим Воробей снимет документальный фильм о гуманитарной помощи участникам СВО

Активист Максим Воробей намерен отправиться вместе с очередной помощью из Перми, которую организовал клуб «Ратибор», на Донбасс. Во время поездки он снимет документальный фильм, в котором покажет работу волонтеров изнутри. По словам Воробья, он собирается доказать «родственникам и гражданам вообще, что все по-настоящему, что посылки действительно доходят до пермяков, находящихся в зоне СВО, а не растворяются в карманах недобросовестных лиц».