Пермский активист Максим Воробей снимет документальный фильм о гуманитарной помощи участникам СВО

Главными героями документального кино будут гуманитарные конвои, которые собирают и доставляют помощь в зоны специальной военной операции на Украине. Об этом пишет URA.RU.
Активист Максим Воробей намерен отправиться вместе с очередной помощью из Перми, которую организовал клуб «Ратибор», на Донбасс. Во время поездки он снимет документальный фильм, в котором покажет работу волонтеров изнутри. По словам Воробья, он собирается доказать «родственникам и гражданам вообще, что все по-настоящему, что посылки действительно доходят до пермяков, находящихся в зоне СВО, а не растворяются в карманах недобросовестных лиц».
Ранее в Гуманитарном центре в Херсонской области ФАН сообщили, что участники миссии доставили российским военным, которые находятся на линии фронта, большую партию медикаментов и расходных материалов.