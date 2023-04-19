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В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы с рыжими волосами

Общество
В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы с рыжими волосами

Пропавшую 13-летнюю школьницу из Екатеринбурга нашли живой. Об этом сообщает официальная группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что девочка ушла из дома 15 апреля и перестала выходить на связь. В течение четырех дней местонахождение подростка оставалось неизвестным. Основной приметой пропавшей были яркие рыжие волосы.

Позже в официальном аккаунте отряда появилось сообщение, что школьницу удалось найти живой. Где именно она находилась все это время, волонтеры не уточнили.

Ранее «Царьград» сообщал, что в Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего в январе 27-летнего мужчины. Родители молодого человека в отчаянии обращаются за помощью к гадалкам.
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