РАНХиГС и Федеральное агентство новостей проведут журналистский конкурс

РАНХиГС (Президентская академия), Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот» проведут конкурс студенческих журналистских расследований «Студенческая гильдия журналистов-расследователей».
Цели и задачи конкурса: выявление перспективных начинающих журналистов из числа студентов, демонстрация их творческих достижений, привлечение внимания к проблемам, волнующим городскую молодежь; популяризация деятельности расследовательской журналистики в вузах Санкт-Петербурга.
В рамках Конкурса объявляются следующие номинации:
– «Лучший проблемный очерк»;
– «Лучший проблемный репортаж»;
– «Лучшая аналитическая работа»;
– «Эффект терапии»;
– «Лучший метод сбора информации»;
– «Лучшее изложение и оформление собранного материала»;
– «Лучшая работа с информаторами»;
– «Лучшее перевоплощение (метод «маски»)»;
– «Лучший репортер (в газете, на радио, на телевидении, на информационном сайте)»;
– «Лучший выпускающий редактор (в газете, на радио, на телевидении, на информационном сайте)».
В рамках Конкурса объявляются также специальные номинации (победители выбираются из числа подавших заявки на основные номинации):
– «За лучший подход в реализации журналистского расследования»;
– «За лучшую командную работу»;
– «За актуальную информацию».
В конкурсе могут принять участие все желающие из числа студентов Санкт-Петербурга.
Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. На конкурс принимаются теле- и радиоматериалы, фотоизображения, текстовые материалы, ранее не опубликованные в студенческих и иных СМИ (печатных, электронных, интернет-СМИ).
На каждую работу заполняется заявка на участие в конкурсе (коллективная или индивидуальная).
Работы должны соответствовать Конституции РФ, Федеральному закону «О средствах массовой информации»
Ознакомиться с подробными условиями и скачать бланки заявок можно здесь:
https://forms.office.com/e/h3sQqhXk20
Контактная информация организаторов конкурса:
https://vk.com/portal_kimnews
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, факультет социальных технологий.
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.6/10, каб. 306.
Паблик кафедры журналистики и медиакоммуникаций «ВКонтакте»: https://vk.com/portal_kimnews
ООО Медиагруппа «Патриот»
Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Приморский пр., 78, корпус 5, presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Координатор конкурса:
Дегтярева Ольга Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС.
е-mail: degtyareva-ov@ranepa.ru
тел. (812) 335-94-94 (доб. 2235)