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РАНХиГС и Федеральное агентство новостей проведут журналистский конкурс

Пресс-центр
РАНХиГС и Федеральное агентство новостей проведут журналистский конкурс

РАНХиГС (Президентская академия), Федеральное агентство новостей (ФАН) и медиагруппа «Патриот» проведут конкурс студенческих журналистских расследований «Студенческая гильдия журналистов-расследователей».

Цели и задачи конкурса: выявление перспективных начинающих журналистов из числа студентов, демонстрация их творческих достижений, привлечение внимания к проблемам, волнующим городскую молодежь; популяризация деятельности расследовательской журналистики в вузах Санкт-Петербурга.

В рамках Конкурса объявляются следующие номинации:

– «Лучший проблемный очерк»;

– «Лучший проблемный репортаж»;

– «Лучшая аналитическая работа»;

– «Эффект терапии»;

– «Лучший метод сбора информации»;

– «Лучшее изложение и оформление собранного материала»;

– «Лучшая работа с информаторами»;

– «Лучшее перевоплощение (метод «маски»)»;

– «Лучший репортер (в газете, на радио, на телевидении, на информационном сайте)»;

– «Лучший выпускающий редактор (в газете, на радио, на телевидении, на информационном сайте)».

В рамках Конкурса объявляются также специальные номинации (победители выбираются из числа подавших заявки на основные номинации):

– «За лучший подход в реализации журналистского расследования»;

– «За лучшую командную работу»;

– «За актуальную информацию».

В конкурсе могут принять участие все желающие из числа студентов Санкт-Петербурга.

Конкурсные работы должны быть представлены на русском языке. На конкурс принимаются теле- и радиоматериалы, фотоизображения, текстовые материалы, ранее не опубликованные в студенческих и иных СМИ (печатных, электронных, интернет-СМИ).

На каждую работу заполняется заявка на участие в конкурсе (коллективная или индивидуальная).

Работы должны соответствовать Конституции РФ, Федеральному закону «О средствах массовой информации»

Ознакомиться с подробными условиями и скачать бланки заявок можно здесь:

https://forms.office.com/e/h3sQqhXk20

Контактная информация организаторов конкурса:

https://vk.com/portal_kimnews

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС, факультет социальных технологий.

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.6/10, каб. 306.

Паблик кафедры журналистики и медиакоммуникаций «ВКонтакте»: https://vk.com/portal_kimnews

ООО Медиагруппа «Патриот»

Адрес: 197374, Санкт-Петербург, Приморский пр., 78, корпус 5, presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Координатор конкурса:

Дегтярева Ольга Викторовна, кандидат политических наук, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций СЗИУ РАНХиГС.

е-mail: degtyareva-ov@ranepa.ru

тел. (812) 335-94-94 (доб. 2235)
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