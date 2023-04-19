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Зампред Совбеза РФ Медведев пригрозил Сеулу российским вооружением в КНДР на готовность поставить Киеву технику

Политика
Зампред Совбеза РФ Медведев пригрозил Сеулу российским вооружением в КНДР на готовность поставить Киеву технику

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на готовность властей Южной Кореи помочь Украине техникой. Он пригрозил стране появлением российского вооружения в КНДР.

Комментарием по ситуации политик поделился в личном Telegram-канале. Он напомнил, что еще недавно власти заявляли, что поставки летательного оружия Украине исключены.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР?» — задался вопросом Медведев.

Ранее южнокорейский лидер Юн Сук Ель допустил поставки Украине оружия. Он отметил, что при особых случаях государство не ограничится лишь гуманитарной и финансовой поддержкой Киева.
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