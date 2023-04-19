Звезде шоу «Импровизаторы», комику и шоумену Антону Шастуну сегодня исполняется 32 года

Сперва Шастун пробовал свои силы в Comedy Club, однако его выступление оказалось провальным и в следующий раз о с тем же монологом выступил в Comedy Баттл, где его оценил стенд-ап комик Руслан Белый. Уже позже Антон сам будет сидеть в жюри проекта, где станет оценивать выступление молодых конкурсантов.