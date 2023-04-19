Звезде шоу «Импровизаторы», комику и шоумену Антону Шастуну сегодня исполняется 32 года

Сегодня 32 года исполняется российскому комику, шоумену и YouTube блогеру Антону Шастуну. Артист родился 19 апреля 1991 горда в городе Воронеж.
Популярность артисту принесло участие в проекте «Импровизация» на телеканале ТНТ, до того, как шоу было закрыто. Четверка комиков, которых в народе окрестили российскими The Beatles от комедии, быстро завоевала любовь отечественного зрителя. На фоне остальных импровизаторов Антон, конечно, выделялся своим ростом, который составляет 197 см.
Еще в школе будущий комик начал заниматься КВНом. Но связать свою карьеру с юмором он окончательно решил после окончания Воронежского государственного аграрного университета имени Императора Петра I.
Сперва Шастун пробовал свои силы в Comedy Club, однако его выступление оказалось провальным и в следующий раз о с тем же монологом выступил в Comedy Баттл, где его оценил стенд-ап комик Руслан Белый. Уже позже Антон сам будет сидеть в жюри проекта, где станет оценивать выступление молодых конкурсантов.
Также артист принимал участие и в других комедийных шоу, таких как «Не спать», где появлялся в миниатюрах в паре с Ильей Макаровым (Макар).
В 2013 году Антон Шастун познакомился с креативным продюсеров ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым и презентовал ему шоу своего импровизационного театра «Спорный вопрос», в котором с 2011 года он участвовал вместе с Дмитрием Позовым. Тот ранее отговорил товарища бросать играть в КВН и убедил его остаться в юморе.
Так в 2016 году вместе с Дмитрием Позовым, Сергеем Матвиенко, Арсением Поповым Антон Шастун дебютировал в телепроекте «Импровизация». Проект был закрыт в 2022 году и переехал на телеканал СТС под названием «Импровизаторы». Кроме этого, квартет регулярно выпускает импровизационное шоу «Истории» и игру с участием приглашенных звезд «Громкий вопрос» на YouTube.
На том же YouTube комик ведет свой канал «Шастун», на котором выпускает собственный проект «Контакты». Популярный шоумен сегодня сам часто становится гостем других шоу.