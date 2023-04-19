Отступающие из Бахмута украинские военные подорвали многоэтажки и «похоронили» под их завалами 20 человек

ВС Украины в процессе отступления из Бахмута (Артемовска) взорвали четыре многоэтажки. В результате инцидента погибли около 20 мирных жителей, среди которых оказались дети. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.
Два дня назад ВСУ при отступлении из города под натиском ЧВК «Вагнер» взорвали несколько многоэтажек, рассказали изданию в силовых структурах ДНР. Под завалами остались около 20 мирных жителей, включая детей.
Ранее советник врио ДНР Ян Гагин сообщил, что «музыканты» на данный момент контролируют почти 90% Бахмута (Артемовска). Дальнейшее продвижение ЧВК «Вагнер» в этом направлении он назвал «неотвратимым».